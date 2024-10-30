مهرجان الجونة

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ببدلة رجالي.. آية سماحة بإطلالة غريبة في سابع أيام مهرجان الجونة

07:44 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    أية سماحة بإطلالة شبابية
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    الفنانة آية سماحة
  • عرض 6 صورة
    أحدث إطلالة لآية سماحة
  • عرض 6 صورة
    آية سماحة بإطلالة رجالي
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    أية سماحة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
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كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة آية سماحة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.

وأطلت مرتدية بدلة سوداء اللون، وبليز طويل بصيحة "الأوفر سايز"، ونسقت أسفلة بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، ورسمت عيون سموكي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

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