ببدلة رجالي.. آية سماحة بإطلالة غريبة في سابع أيام مهرجان الجونة
07:44 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة آية سماحة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.
وأطلت مرتدية بدلة سوداء اللون، وبليز طويل بصيحة "الأوفر سايز"، ونسقت أسفلة بنطلون بنفس اللون.
واعتمدت مكياجا قويا، ورسمت عيون سموكي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
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