ساحرة وتشبه حورية البحر.. 70 صورة لأجمل إطلالات النجمات في الجونة- ناقد موضة يكشف

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، باطلالات ساحرة وجذابة.



وفي هذا الصدد، كشف ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل، أجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة ، وذلك عبر مقطع فيديو له بقناته الشخصية بمنصة "يوتيوب".



أروى جودة.. أناقة راقية

بفستان أبيض أنيق مطرز بالكريستال ومرصع بالريش، خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.



أشاد ناقد الموضة اللبناني بانسجام الفستان مع قوامها، واعتبر التنسيق العام للإطلالة مثاليا.



درة.. تتألق باللون الأحمر

اختارت الفنانة درة فستان أحمر أبرز جمال قوامها مع مكياج ناعم، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



وصف "خليل" هذا الاختيار بأنه موفق للغاية، حيث تناغم اللون الأحمر مع بشرتها وشعرها.

أسيل عمران.. بساطة أنيقة

بفستانها البينك البسيط، أثبتت أسيل عمران أنها أيقونة للأناقة، حيث أشاد ببساطة الفستان ومناسبته لشخصيتها.

نسرين طافش.. سحر المينت جرين

بفستانها الأخضر المينتي الأنيق، خطفت نسرين طافش الأنظار، وعلق "باتريك" على إطلالتها لأنها ساحرة ومناسبة للغاية لجسمها.

مايان السيد.. عارضة أزياء محترفة

علق "خليل" على إطلالتها، قائلا: " أثبتت مايان السيد أنها تمتلك حسا عاليا بالموضة".

ووصف إطلالتها بأنها مثالية، مشيرا إلى أنها بدت كعارضة أزياء محترفة.



بسنت شوقي وإنجي كيوان.. تألق باللون الفضي

بإطلالاتهما اللامعة باللون الفضي، خطفت الفنانة بسنت شوقي وإنجي كيوان الأنظار.



وأشاد خليل بانسجام اللون الفضي مع بشرتيهما، ووصف إطلالاتهما بأنها أنيقة وجذابة.



تارا عماد.. أناقة اللون الذهبي

أشار ناقد الموضة اللبناني أن الفنانة تارا عماد تألقت بإطلالتها معتبرا إياها ساحرة، فضلا عن، اللون الذهبي أضفى لمسة من الأناقة والجاذبية على إطلالتها.



مهيرة عبد العزيز.. حورية البحر

شبه "خليل" إطلالة الإعلامية مهيرة عبد العزيز بحورية بحر، وصفه بأنه لائق جدا عليها، وأن اللون الذهبي أضفى لمسة جذابة على إطلالتها.