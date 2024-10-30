مهرجان الجونة

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ساحرة وتشبه حورية البحر.. 70 صورة لأجمل إطلالات النجمات في الجونة- ناقد موضة يكشف

05:43 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 70 صورة
  • عرض 70 صورة
    أسيل عمران بالفوشيا
  • عرض 70 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    درة بالأحمر الناري
  • عرض 70 صورة
    انجي كيوان بإطلالة ساحرة
  • عرض 70 صورة
    فستان انسيابي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    فستان كلاسيك لميان السيد
  • عرض 70 صورة
    بقصة فستان جذابة نسرين طافش تتألق
  • عرض 70 صورة
    بقصة الكب أروى جودة في الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بسنت شوقى بقصة ساحرة على السجادة الحمراء
  • عرض 70 صورة
    قصة فستان ميان السيد في الجونة
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة بفستان تشبه العروس
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة رفقة زوجها في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    قصة شعر ومكياج مختلف لميان السيد
  • عرض 70 صورة
    قصة فستان مميز لدرة
  • عرض 70 صورة
    بفتحة ساق ميان السيد تتألق
  • عرض 70 صورة
    بسنت شوقي بإطلالة فضية
  • عرض 70 صورة
    قصة مكشوفة لنسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    فستان كب لامع ذهبي
  • عرض 70 صورة
    فستان أسود وممزوج بالذهبي لميان السيد
  • عرض 70 صورة
    إطلالة بسنت شوقي في الجونة
  • عرض 70 صورة
    أسيل عمران بأكمام طويلة في المهرجان
  • عرض 70 صورة
    تارا عماد بفستان لامع
  • عرض 70 صورة
    فستان كلاسك كت لميان السيد
  • عرض 70 صورة
    قصة فستان ميان في الجزء العلوي
  • عرض 70 صورة
    بكب أميرات أروى تتألق
  • عرض 70 صورة
    فستان بقصة السمكة
  • عرض 70 صورة
    كلاتش وفستان لامع تارا عماد
  • عرض 70 صورة
    بذراع مكشوف قصة فستان نسرين
  • عرض 70 صورة
    بكب عاري نسرين طافش في الجونة
  • عرض 70 صورة
    تشبة حورية البحر نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    فستان خاطف للأنظار لنسريسن طافش
  • عرض 70 صورة
    بزيل طويل فستان نسرين طافش في الجونة
  • عرض 70 صورة
    فستان لامع ذهبي
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافس بالبيبي بلو في مهرجان الدجونة
  • عرض 70 صورة
    تشبه العروس أروى جودة
  • عرض 70 صورة
    تارة عماد تخطف الأنظار
  • عرض 70 صورة
    فستان ممزوج بالأبيض والأسود
  • عرض 70 صورة
    ستان أوف شولدر لدرة في الجونة
  • عرض 70 صورة
    بفستان ممشوق أروى جودة تتألق
  • عرض 70 صورة
    مكياج ساحر
  • عرض 70 صورة
    إطلالة درة على الريد كاربت
  • عرض 70 صورة
    درة التونسية في الجونة
  • عرض 70 صورة
    درة
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 70 صورة
    درة في الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    درة تخطف الأنظار
  • عرض 70 صورة
    قصة فستان جذابة لدرة
  • عرض 70 صورة
    درة بإطلالة جذابة
  • عرض 70 صورة
    درة تخطف الأنظار في الجونة
  • عرض 70 صورة
    قصة فستان مميزة على درة
  • عرض 70 صورة
    أروة جودة تشبة العروس في الجونة
  • عرض 70 صورة
    مكياج وتسريحة شعر مميزة
  • عرض 70 صورة
    بسنت وفراج على الريد كاربت
  • عرض 70 صورة
    قصة الظهر لفستان تارا عماد في الجونة
  • عرض 70 صورة
    درة تتالق على السجادة الحمراء
  • عرض 70 صورة
    تارا باللامع في الجونة
  • عرض 70 صورة
    إنجي كيوان بإطلالة مخختلفة في الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    نسرين على السجادة الحمراء في الريد كاربت
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة في الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    أروى في الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    بأستك في الوسط إطلالة تارا عماد
  • عرض 70 صورة
    فستان كب طويل لامع
  • عرض 70 صورة
    فتحة ساق جريئة فستان إنجي يخطف الأنظار
  • عرض 70 صورة
    فستان جذاب لامع لتارا عماد
  • عرض 70 صورة
    درة بفستان ورد على الريد كاربت
  • عرض 70 صورة
    بفتحة ساق جريئة ميان السيد تتألق
  • عرض 70 صورة
    فستان ذهبي لامع من الظهر
  • عرض 70 صورة
    بإكستنشن فستان خاطف لإنجي كيوان
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، باطلالات ساحرة وجذابة.


وفي هذا الصدد، كشف ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل، أجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة ، وذلك عبر مقطع فيديو له بقناته الشخصية بمنصة "يوتيوب".


أروى جودة.. أناقة راقية

بفستان أبيض أنيق مطرز بالكريستال ومرصع بالريش، خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.


أشاد ناقد الموضة اللبناني بانسجام الفستان مع قوامها، واعتبر التنسيق العام للإطلالة مثاليا.


درة.. تتألق باللون الأحمر

اختارت الفنانة درة فستان أحمر أبرز جمال قوامها مع مكياج ناعم، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.


وصف "خليل" هذا الاختيار بأنه موفق للغاية، حيث تناغم اللون الأحمر مع بشرتها وشعرها.

أسيل عمران.. بساطة أنيقة

بفستانها البينك البسيط، أثبتت أسيل عمران أنها أيقونة للأناقة، حيث أشاد ببساطة الفستان ومناسبته لشخصيتها.

نسرين طافش.. سحر المينت جرين

بفستانها الأخضر المينتي الأنيق، خطفت نسرين طافش الأنظار، وعلق "باتريك" على إطلالتها لأنها ساحرة ومناسبة للغاية لجسمها.

مايان السيد.. عارضة أزياء محترفة

علق "خليل" على إطلالتها، قائلا: " أثبتت مايان السيد أنها تمتلك حسا عاليا بالموضة".

ووصف إطلالتها بأنها مثالية، مشيرا إلى أنها بدت كعارضة أزياء محترفة.


بسنت شوقي وإنجي كيوان.. تألق باللون الفضي

بإطلالاتهما اللامعة باللون الفضي، خطفت الفنانة بسنت شوقي وإنجي كيوان الأنظار.


وأشاد خليل بانسجام اللون الفضي مع بشرتيهما، ووصف إطلالاتهما بأنها أنيقة وجذابة.


تارا عماد.. أناقة اللون الذهبي

أشار ناقد الموضة اللبناني أن الفنانة تارا عماد تألقت بإطلالتها معتبرا إياها ساحرة، فضلا عن، اللون الذهبي أضفى لمسة من الأناقة والجاذبية على إطلالتها.


مهيرة عبد العزيز.. حورية البحر

شبه "خليل" إطلالة الإعلامية مهيرة عبد العزيز بحورية بحر، وصفه بأنه لائق جدا عليها، وأن اللون الذهبي أضفى لمسة جذابة على إطلالتها.

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