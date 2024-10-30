مهرجان الجونة

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بفستان شراشيب.. داليا مصطفى تتألق في سابع أيام مهرجان الجونة

08:42 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    إطلالة داليا مصطفى في الجونة
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    الفنانة داليا مصطفى
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة داليا مصطفى خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود من التل بصيحة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

داليا مصطفى الفنانة داليا مصطفى إطلالة داليا مصطفى في الجونة اليوم السابع بمهرجان الجونة
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