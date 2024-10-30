بعد وصفها بـ "بدلة فطوطة".. استشاري موضة تعلق على إطلالة آسر ياسين في الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أطل الفنان آسر ياسين في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة غير تقليدية، إذ ارتدى بدلة فضفاضة"، باللون البيج، ونسق معها قميص أبيض وربطة عنق بالبني الداكن.

ولكن، انهالت التعليقات الساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبين من وصفها بـ"الشتوية والكبيرة"، ومن رأى أنها "عايزة تتظبط"، وآخرون قارنوها بـ"بدلة فطوطة" أو "رخامة المطبخ"، أجمع الكثيرون على أن هذه الإطلالة لا تتناسب مع أجواء مهرجان سينمائي حديث.

استشارية موضة تحلل الإطلالة

أوضحت استشارية الموضة زينب الشوربجي لـ"مصراوي" أن يعود أصل موديل البدلة إلى عام ١٩٢٠، حيث كانت تصنع من الصوف، ومع مرور الزمن، شهد هذا التصميم تطورات طفيفة، مستوحاة من صيحات الموضة التي انتشرت في سبعينيات القرن الماضي.

كما وصفت إطلالته بأنها "من الزمن الجميل"، ولا تتناسب مع العصر.

وتابعت أن خامة الصوف أضافت لمسة من الرقي والأناقة التي تتناسب مع أجواء البرد، لكنها غير ملائمة لحدث عصري في عام 2024.

ولفتت استشارية الموضة إلى أنها إطلالة لا تناسب السجاده الحمراء، بل تناسب تسجيل فلم قصير قديم من حقبة زمنية قديمة.

أشارت استشارية الموضة إلى أن الفنان آسر ياسين تجاهل التطور الذي طرأ على عالم الموضة وتكنولوجيا الأزياء.

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