10 صور.. أروى جودة تخطف الأنظار بلوك ناعم رفقة خطيبها في سابع أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار بإطلالتها رفقة خطيبها على السجادة الحمراء في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأطلت "أروى" مرتدية توب أحمر، ونسقت أسفله جيب أسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدى خطيبها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.