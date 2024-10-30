مهرجان الجونة

إعلان

10 صور.. أروى جودة تخطف الأنظار بلوك ناعم رفقة خطيبها في سابع أيام الجونة

08:59 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار بلوك ناعم رفقة خطيبها
  • عرض 11 صورة
    أروى جودة تتألق رفقة خطيبها في الجونة
  • عرض 11 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 11 صورة
    أروى جودة بلوك ناعم
  • عرض 11 صورة
    أروى جودة تتألق بتوب باللون الأحمر
  • عرض 11 صورة
    أروى جودة على السجادة الحمراء في سابع أيام الجونة
  • عرض 11 صورة
    اعتمدت أروى مكياجا ناعما
  • عرض 11 صورة
    اختارت أروى تسريحة الشعر المرفوع لأعلى
  • عرض 11 صورة
    أروى جودة تتألق بالأحمر في سابع أيام الجونة
  • عرض 11 صورة
    الفنانة أروى جودة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار بإطلالتها رفقة خطيبها على السجادة الحمراء في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأطلت "أروى" مرتدية توب أحمر، ونسقت أسفله جيب أسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدى خطيبها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

أروى جودة إطلالة أروى جودة مهرجان الجونة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بإطلالة جريئة.. ركين سعد تخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو