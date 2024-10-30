فستان ميدي.. إنجي علاء تتألق في سابع أيام الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
ظهرت المؤلفة إنجي علاء على السجادة الحمراء في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة ناعمة.
وأطلت إنجي مرتدية فستانا طويلا باللون الأخضر بقصة "الكب"، من خامة الساتان.
واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وكوليه.
تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.
ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.
يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.
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