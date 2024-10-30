أسماء جلال بفستان جريء وصيحة الظهر المكشوف في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

نسرين طافش: فستان أسماء جلال خطير.. نجمات الجونة تختارن هذه الإطلالات

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

محمد رمضان ببدلة حمراء وآسر ياسين جذاب.. 110 صورة للنجوم في مهرجان

إعادة الألبوم



كتبت- شيماء مرسي



تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة أسماء جلال خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.



وارتدت أسماء بفستان كت باللون الأزرق اللامع.



واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.



وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.