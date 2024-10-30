مهرجان الجونة

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أسماء جلال بفستان جريء وصيحة الظهر المكشوف في مهرجان الجونة

08:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    أسماء جلال تخطف الأنظار
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    أسماء جلال
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    أسماء جلال تتألق على ريد كاربت سابع أيام الجونة
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    إطلالة أسماء جلال
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    الفنانة أسماء جلال بفستان أزرق لامع
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    أسماء جلال تخطف الأنزار على السجادة الحمراء
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    أسماء جلال تخطف الأنظار
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كتبت- شيماء مرسي


تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة أسماء جلال خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.


وارتدت أسماء بفستان كت باللون الأزرق اللامع.


واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.


وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

أسماء جلال إطلالة أسماء جلال في الجونة مهرجان الجونة السينمائي
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