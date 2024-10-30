أسماء جلال بفستان جريء وصيحة الظهر المكشوف في مهرجان الجونة
08:38 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
أطلت الفنانة أسماء جلال خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.
وارتدت أسماء بفستان كت باللون الأزرق اللامع.
واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
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