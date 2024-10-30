آية سماحة تخطف الأنظار بـ بدلة كلاسيكية في سابع أيام مهرجان الجونة.. صور

كتب - معتز عباس:

تصوير -علاء أحمد:

كشفت الفنانة آية سماحة عن إطلالتها المميزة، في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، عقب حضورها على السجادة الحمراء، من العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض".

وظهرت آية مرتدية بدلة نسائية كلاسيكية، لتخطف الأنظار في إطلالة أنيقة ومميزة.

شهد اليوم الأربعاء، سابع أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد كبير من الأفلام المشاركة في برامج المهرجان المختلفة، وهي، الفستان الأبيض، قشر البندق، الحجرة المجاورة، موت بلا رحمة، بذرة التين المقدس، وغيرها من الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.