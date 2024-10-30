شريف رمزي ببليزر أنيق في سابع أيام مهرجان الجونة
07:02 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهر الفنان شريف رمزي خلال حضوره اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.
وارتدى بليزر باللون الأزرق ونسق معه تيشرت وبنطلون باللون الأبيض.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
فيديو قد يعجبك: