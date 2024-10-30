مهرجان الجونة

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شريف رمزي ببليزر أنيق في سابع أيام مهرجان الجونة

07:02 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شريف رمزي ببليزر أنيق في الجونة
  • عرض 5 صورة
    شريف رمزي يتألق في الجونة
  • عرض 5 صورة
    شريف رمزي ببليزر أنيق
  • عرض 5 صورة
    أحدث ظهور لشريف رمزي في الجونة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان شريف رمزي خلال حضوره اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وارتدى بليزر باللون الأزرق ونسق معه تيشرت وبنطلون باللون الأبيض.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

شريف رمزي مهرجان الجونة إطلالة شريف رمزي في الجونة فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي
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