بإطلالة شبابية.. علي قاسم يخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان علي قاسم ضمن حضور فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وارتدى الفنان علي قاسم تيشرت كاجول باللون الكحلي الغامق ونسق أسفلة بنطلون جينز بدرجات اللون الكحلي، وحذاء باللون الهافان.

ونسق مع الإطلالة نظارة شمس سوداء اللون، وساعة باللون الفضي.

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