مهرجان الجونة

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Shorts suit بالأحمر الناري.. أمينة خليل تخطف الأنظار في سابع أيام مهرجان الجونة

06:42 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل بالأحمر في الجونة
  • عرض 14 صورة
    إحدى فعاليات اليوم السابع بمهرجان الجونة
  • عرض 14 صورة
    إطلالة جذابة لأمينة خليل في الجونة
  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل تتألق في الجونة
  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل في ندوة مهرجان الجونة
  • عرض 14 صورة
    إطلالة أمينة خليل في مهرجان الجونة
  • عرض 14 صورة
    ابتسامة هادئة لأمينة خليل في الجونة
  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 14 صورة
    أحدث ظهور لأمينة خليل في الجونة
  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل رفقة نجوم الفن في مهرجان الجونة
  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل بإطلالة جذابة في الجونة
  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل متحدثة في ندوة الجونة
  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل في ندوة مهرجان الجونة
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كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة أمينة خليل خلال حضورها إحدى ندوات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.

وارتدت جاكيت طويل وشورت باللون الأحمر الناري ونسقت معها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها مسدلًا على الجانبين.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي 2024 مساء الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

مهرجان الجونة السينمائي إطلالة الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي أمنية خليل أمنية خليل في الجونة إطلالة أمينة خليل في الجونة
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