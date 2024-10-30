Shorts suit بالأحمر الناري.. أمينة خليل تخطف الأنظار في سابع أيام مهرجان الجونة
06:42 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة أمينة خليل خلال حضورها إحدى ندوات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.
وارتدت جاكيت طويل وشورت باللون الأحمر الناري ونسقت معها حذاء بنفس اللون.
واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها مسدلًا على الجانبين.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي 2024 مساء الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
مهرجان الجونة السينمائي إطلالة الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي أمنية خليل أمنية خليل في الجونة إطلالة أمينة خليل في الجونة
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