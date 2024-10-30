بشرى وزوجها بإطلالة جذابة في سابع أيام مهرجان الجونة

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كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة بشرى رفقة زوجها خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود مصنوع من التل من الأعلى ونسقت معه حقيبة بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى زوجها جاكيت باللون الأزرق مع شميز باللون الأبيض وبنطلون باللون البيج.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي 2024 مساء الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.