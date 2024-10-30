مهرجان الجونة

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بشرى وزوجها بإطلالة جذابة في سابع أيام مهرجان الجونة

06:52 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    بشرى وزوجها بإطلالة أنيقة في الجونة
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    بشرى وزوجها في سابع أيام مهرجان الجونة
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    بشرى وزوجها على السجادة الحمراء ء في الجونة
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كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة بشرى رفقة زوجها خلال حضورها اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود مصنوع من التل من الأعلى ونسقت معه حقيبة بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى زوجها جاكيت باللون الأزرق مع شميز باللون الأبيض وبنطلون باللون البيج.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي 2024 مساء الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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