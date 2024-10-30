مهرجان الجونة

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بفستان جريء وصيحة البطن المكشوف.. 6 صور لإطلالة لقاء الخميسي في مهرجان الجونة

07:08 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة لقاء الخميسي في الجون ة
  • عرض 6 صورة
    لقاء الخميسي في حفل مهرجان الجونة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة لقاء الخميسي في الجونة
  • عرض 6 صورة
    بإطلاله جذابة لقاء الخميسي في الجونة
  • عرض 6 صورة
    لقاء الخميسي بإطلاله مثيرة في حفل مهرجات الجون ة
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار بإطلالتها في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي،

إذا ارتدت فستانا طويلا كروب توب وجيب باللون البيج فاتح، مطرزا ومنفوش، واختارت تسريحة الشعر مرفوع للأعلي، واعتمدت مكياجا هادئ يبرز جمالها.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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