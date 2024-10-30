بفستان جريء وصيحة البطن المكشوف.. 6 صور لإطلالة لقاء الخميسي في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار بإطلالتها في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي،

إذا ارتدت فستانا طويلا كروب توب وجيب باللون البيج فاتح، مطرزا ومنفوش، واختارت تسريحة الشعر مرفوع للأعلي، واعتمدت مكياجا هادئ يبرز جمالها.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.