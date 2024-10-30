مهرجان الجونة

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50 صورة.. ناقد موضة يكشف أسوأ إطلالات النجمات في الجونة- كارثية وجريئة

07:16 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    إطلالالات الفنانات في الجونة
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم في الجونة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    فستان ريا أبي راشد
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم بفستان جرئ في الجونة
  • عرض 50 صورة
    فستان نيللي كريم في الجونة
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم تستعرض فستانها في الجونة
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم بفستان بينك في الجونة
  • عرض 50 صورة
    ميس حمدان في الجونة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة ميس حمدان في الجونة
  • عرض 50 صورة
    ميس حمدان بفستان أسود في الجونة
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين بالأسود في الجونة
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهية في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين على ريد كاربت الجونة
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد على السجادة الحمراء في الجونة
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم بفستان غريب في الجونة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء في الجونة
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد بفستان واسع
  • عرض 50 صورة
    إطلالة إلهام شاهين في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    ظهور إلهام شاهين في الجونة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نيللي كريم في الجونة
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد على السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    ميس حمدان في الجونة
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    فستان نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 50 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 50 صورة
    ريا أبي راشد
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حضورا لافتا من النجمات، اللاتي تألقن بإطلالات متنوعة.

ورغم الإشادة التي حظيت بها بعضهن، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موفقة، وفق ما ذكره ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل، عبر مقطع فيديو له بقناته الشخصية بمنصة يوتيوب.

نيللي كريم

إطلالة نيللي كريم في حفل الافتتاح، بالرغم من أنها من تصميم دار أزياء عالمية، إلا أنها لم تكن الأنجح له، فالفستان، برغم فخامته، بدا وكأنه يختبئ وراء كمية كبيرة من الريش، ما حجب جمال نيللي الطبيعي وأضفى عليها مظهرا أكبر من عمرها الحقيقي.

ربما كان اختيار فستان أكثر بساطة، سيكون أكثر ملاءمة لشخصيتها الرقيقة.

إلهام شاهين

خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود طويل، أبرز أناقتها ورقيها.

ورغم الإشادة بإطلالتها بشكل عام، إلا أن ناقد الموضة اللبناني اعتبر أن الفستان لم يكن الخيار الأنسب لحفل الافتتاح، وأن تنسيق الحزام مع المجوهرات لم يكن موفقا، ما أثر على الإطلالة بشكل عام.

ميس حمدان

أما الفنانة ميس حمدان، فقد اختارت فستانا طويلا باللونين الأسود والبيج.

وعلق "باتريك" أن لون الفستان لا يتناسب مع لون بشرة الفنانة، ما أثر سلبا على إطلالتها.

وأضاف أن اختيار لون مختلف للفستان كان ليضفي لمسة جمالية أكبر على الإطلالة.

ريا أبي راشد

أشاد "خليل" بتصميم الفستان الذي ارتدته الإعلامية ريا أبي راشد في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، واصفا إياه بأنه جذاب، إلا أنه انتقد استخدام كمية كبيرة من خامة الحرير في الفستان، بالإضافة إلى تسريحة الشعر التي اعتمدتها، والتي أسهمت في إضاعة جمال الإطلالة وتشويه شكل جسمها.

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