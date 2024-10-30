20 صورة.. إطلاله ساحرة للثنائي أحمد خالد وهنادي مهنا في رابع أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر "الكابلز" الفنان أحمد خالد صالح برفقه زوجته الفنانة هنادي مهنا بإطلاله جذابة في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

أردتدي صالح بدلة واسعة باللون الأسود وحذاء أبيض، وارتدت زوجته هنادي فستان أبيض طويل بقصة" الكب" طويل، وشعر مفرود عى ظهرها، واعتمدت مكياجا هادئ يبرز جمالها.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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