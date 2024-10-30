مهرجان الجونة

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20 صورة.. إطلاله ساحرة للثنائي أحمد خالد وهنادي مهنا في رابع أيام الجونة

07:36 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا في الجونة برفقه زوجها
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد يتألق في الجونة برفقه زوجته
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا في الجونة برفقه أحمد خالد
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد صالح في الجونة برفقه زوجته
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته في الجونة
  • عرض 20 صورة
    هنادى مهنا في الجونة بالأبيض
  • عرض 20 صورة
    الكابلز هنادي مهنا وأحمد خالد في الجونة
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد صالح يتألق في الجونة
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد صالح بإطالاله سوداء
  • عرض 20 صورة
    إطلاله ساحرة للثنائي أحمد خالد وهنادي مهنا
  • عرض 20 صورة
    بإطلاله بيضاء هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا في حفل مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    بالأبيض هنادي مهنا في الجونة
  • عرض 20 صورة
    اأحمد خالد توفيق في مهرجان الجونة برفقه زوجته
  • عرض 20 صورة
    أحمد وهنادي في الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    إطلاله ساحرة للثنائي أحمد خالد وهنادي مهنا
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد صالح في الجونة
  • عرض 20 صورة
    إطلاله ساحرة للثنائي أحمد خالد وهنادي مهنا
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد وزوجته في الجونة السينمائي
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر "الكابلز" الفنان أحمد خالد صالح برفقه زوجته الفنانة هنادي مهنا بإطلاله جذابة في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

أردتدي صالح بدلة واسعة باللون الأسود وحذاء أبيض، وارتدت زوجته هنادي فستان أبيض طويل بقصة" الكب" طويل، وشعر مفرود عى ظهرها، واعتمدت مكياجا هادئ يبرز جمالها.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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أحمد خالد صالح هنادي مهنا إطلاله ساحرة للثنائي أحمد خالد وهنادي مهنا اليوم السابع في الجونة
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