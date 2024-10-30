إطلالة غريبة.. 20 صورة لـ بسنت شوقي ومحمد فراج في الجونة

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج خلال حضورهما اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وارتدت بسنت فستان طويل بقصة الكب متعدد الألوان.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وارتدى الفنان محمد فراج بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلهل تيشرت بنفس اللون.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.