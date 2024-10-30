مهرجان الجونة

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إطلالة غريبة.. 20 صورة لـ بسنت شوقي ومحمد فراج في الجونة

08:47 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج في الجونة 
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج في الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    محمد فراج رفقه زوجته في الجونة 
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمد فراج في الجونة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسنت شوقي في الجونة
  • عرض 20 صورة
    محمد فراج رفقه زوجته في الجونة 
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي متألقه في الجونة
  • عرض 20 صورة
    محمد فراج في الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ظهور محمد فراج ببدلة بيضاء
  • عرض 20 صورة
    محمد فراج يتألق ببدلة بيضاء في الجونة
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسنت شوقي بالكب في الجونة
  • عرض 20 صورة
    محمد فراج يتلأق في الجونة
  • عرض 20 صورة
    محمد فراج
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 20 صورة
    تألق الفنان محمد فراج في مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسنت شوقي في االجونة
  • عرض 20 صورة
    الكابلز بسنت وشوقي في الجونة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج خلال حضورهما اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وارتدت بسنت فستان طويل بقصة الكب متعدد الألوان.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وارتدى الفنان محمد فراج بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلهل تيشرت بنفس اللون.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

محمد فراج رفقه زوجته بسنت شوقي في الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي محمد فراج بسنت شوقي
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