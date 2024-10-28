جريئة وساحرة.. 35 صورة للنجمات في خامس أيام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تنوعت إطلالات نجمات الفن في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وقصة الكم الواحد.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات جريئة، وفساتين بصيحة "الكم الواحد" و"كروب توب".

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة والبوم صور لأبرز إطلالات النجمات في خامس أيام من مهرجان الجونة:

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