عودة شوبير وتغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة سموحة

كتب : مصراوي

11:34 ص 23/02/2026 تعديل في 11:34 ص
استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لـ النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة بين الأهلي وسموحة، مساء اليوم الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

صراع القمة مع سيراميكا والزمالك وبيراميدز

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بينما يتربع سيراميكا كليوباترا على الصدارة برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، يليه كل من الزمالك وبيراميدز برصيد 34 نقطة لكل منهما.

ملامح التشكيل

وقرر توروب الدفع بالحارس مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي، على حساب محمد الشناوي، فيما يقود أحمد رمضان بيكهام خط الدفاع بدلًا من ياسر إبراهيم، الذي يغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري – ياسين مرعي – أحمد رمضان – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إمام عاشور – مروان عثمان – أشرف بنشرقي.

فريق الأهلي الأهلي سموحة النادي الأهلي الدوري المصري

