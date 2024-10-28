30 صورة لـ أجمل إطلالات رابع أيام مهرجان الجونة.. خطفن الأنظار

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

اختارت بعض النجمات خلال حضورهن رابع أيام الجونة الظهور على الريد كاربت بتصميمات مميزة تتناسب معهن.

وفي هذا الإطار يستعرض "مصراوي" خلال هذا التقرير أجمل إطلالات النجمات التي لفتت الأنظار خلال رابع أيام مهرجان الجونة، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي.

يسرا:

قالت مصممة الأزياء إن الفنانة يسرا ارتدت بدلة توكسيدو باللون الأسود اللامع، كما أن الياقه العريضة مع قصة الكتف والأكمام بشكل بسيط مناسبة جدا مع شكل الجسم والأزرار باللون الأسود.

وأيضا تصفيفة الشعر والحقيبة والحذاء كانوا موفقين جدا.

نيلي كريم:

ارتدت الفنانة نيلي كريم فستان من خامة البروكار المزخرف الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى بيوت الأزياء العالمية.

وأضافت مصممة الأزياء أن الفستان يتميز بخامة البروكار الحرير المطرزة وبقصة الكورساج المصنوع بحرفية عالية ودقة لا مثيل لها، كما إنه مشدود على الجسم.

وتابعت زينب أن استخدام الحزام لتحديد الخصر جعلها أكثر أنوثة وجاذبية.

وأشارت الشوربجي أن قصة الشعر المنسدل والمكياج والمجوهرات موفقين جدا.

تارا عماد:

ظهرت الفنانة تارا عماد بجامبسوت باللون الأسود بقصة الكت، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

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