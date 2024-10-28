مهرجان الجونة

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نسرين طافش جريئة وبسنت شوقي ساحرة.. 30 إطلالة لنجمات الفن في خامس أيام الجونة

09:18 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 31 صورة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش جريئة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش جريئة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش جريئة
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش بإطلالة مثيرة في الجونة
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش جريئة
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    بسنت شوقي في الجونة
  • عرض 31 صورة
    أمنية خليل بالبدلة
  • عرض 31 صورة
    أمنية في الجونة بالبدلة
  • عرض 31 صورة
    أمنية في الجونة بالبدلة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 31 صورة
    أمينة خليل في الجونة
  • عرض 31 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 31 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 31 صورة
    جيهان خليلي بفستان باللون البيج بقصة الكب
  • عرض 31 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 31 صورة
    بسنت شوقي تألقت بفستان طويل بصيحة الكم الواحد
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن التي خطفت الأنظار خلال حضورهن اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وتنوعت الفساتين ما بين الجريء والبسيط والجذاب والأنيق.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 30 إطلالة لنجمات الفن خلال حضورهن خامس أيام مهرجان الجونة:

حيث أطلت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والفضي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أما الفنانة جيهان خليلي بفستان باللون البيج بقصة الكب.

والفنانة بسنت شوقي تألقت بفستان طويل بصيحة الكم الواحد.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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