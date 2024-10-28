نسرين طافش جريئة وبسنت شوقي ساحرة.. 30 إطلالة لنجمات الفن في خامس أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن التي خطفت الأنظار خلال حضورهن اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وتنوعت الفساتين ما بين الجريء والبسيط والجذاب والأنيق.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 30 إطلالة لنجمات الفن خلال حضورهن خامس أيام مهرجان الجونة:

حيث أطلت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والفضي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أما الفنانة جيهان خليلي بفستان باللون البيج بقصة الكب.

والفنانة بسنت شوقي تألقت بفستان طويل بصيحة الكم الواحد.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.