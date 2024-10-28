بإطلالة شبابية.. آسر ياسين يخطف الأنظار في مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير - علاء أحمد

ظهر الفنان آسر ياسين بإطلالة شبابية في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وارتدى آسر، تيشيرت كاجوال باللون الأبيض، مع بنطلون بيج أنيق، وأكمل إطلالته بنظارة شمسية سوداء وساعة يد بنفس اللون، ما أضفى على مظهره لمسة عصرية لافتة.

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

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