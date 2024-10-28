مهرجان الجونة

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بإطلالة شبابية.. آسر ياسين يخطف الأنظار في مهرجان الجونة

04:25 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    آسر  ياسين بإطلالة بيضاء 
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    آسر ياسين بإطلالة كاجول من مهرجان الجونة 
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    آسر ياسين بإطلالة شبابية
  • عرض 11 صورة
    آسر ياسين يخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 11 صورة
    آسر ياسين رفقة نجوم الفن
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    آسر ياسين في ندوات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (4)
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    الفنان آسر ياسين مرتدي تيشرت أبيض
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    الفنان آسر ياسين ضمن فاعليات مهرجان الجونة
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    آسر ياسين يحضر ندوات مهر جان الجونة
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كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير - علاء أحمد

ظهر الفنان آسر ياسين بإطلالة شبابية في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وارتدى آسر، تيشيرت كاجوال باللون الأبيض، مع بنطلون بيج أنيق، وأكمل إطلالته بنظارة شمسية سوداء وساعة يد بنفس اللون، ما أضفى على مظهره لمسة عصرية لافتة.

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

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مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة أسر ياسين اليوم الخامس مهرجان الجونة السينمائي
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