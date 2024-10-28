عمر الشناوي يخطف الأنظار بإطلالته في خامس أيام الجونة..6 صور

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان عمر الشناوي بإطلالة ساحرة خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وارتدي بدلة باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الهافان، تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات. يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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