مهرجان الجونة

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الأجمل في المهرجان.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

04:29 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من على السجادة الحمراء_34
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة_37
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة_36
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل على السجادة الحمراء_35
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل من السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل من عرض الفيلم التونسي ماء العين
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على إطلالة الفنانة أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ووصف إيلي إطلالة الفنانة أمينة خليل بإن الإطلالة موفقة جدا وتصميم الفستان مميز وملفت ومختلف عن فساتين النجمات الأخرى في المهرجان.

وأوضح إيلي إن الفستان مريح للعين والمكياج والشعر موفق.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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