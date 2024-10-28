بفستان مكشوف وفتحة ساق جريئة.. 10 صور لـ نسرين طافش تخطف الأنظار في خامس أيام الجونة

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نسرين طافش على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وأطلت نسرين بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والفضي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

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