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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة محمد الشريف عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على إطلالة الفنانة داليا شوقي في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وقال محمد إن فستان الفنانة داليا شوقي جيد ومناسب لها ولشخصيتها وأيضا للسجادة الحمراء.

وأوضح الشريف أن التنسيق العام للفستان جيد وأيضا المكياج وتسريحة الشعر والمجوهرات موفقين.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.