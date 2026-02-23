أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطاباً لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لمطالبته بتكليف دفعة 2023 بالكامل.

وأثار إعلان وزارة الصحة عن حركة تكليف المهن الطبية "الصيادلة، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي" جدلًا خلال الساعات الماضية، على وقع تحديد الحركة بـ"وفق الاحتياج"، دون النص على تكليف كامل الدفعة وفق القواعد الجديدة للتكليف.

وأكدت النقابة فى خطابها على رفضها الكامل لقرارات اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة بشأن تكليف نسبة 45% فقط من الصيادلة دفعة 2023، قائلة إن "هذا القرار صدر بعد انتظار دام قرابة ثلاث سنوات من تاريخ التخرج، بالمخالفة لنص المادة (2) من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية، والتي تنص على أن يتم تكليف الخريجين خلال سنة من تاريخ التخرج، الأمر الذي ألحق ضرراً بالغاً بمستقبلهم الوظيفي واستقرارهم المهني، وأصابهم بحالة من الإحباط".

وأوضحت نقابة الصيادلة أن "قرارات اللجنة العليا للتكليف تتعارض مع الإعلانات الرسمية المنشورة على مواقع عدد من الهيئات والمؤسسات الصحية بشأن حاجتها للتعاقد مع صيادلة، بما يؤكد وجود احتياج قائم، ويجعل ما ذكر بشأن انخفاض الاحتياج محل إعادة نظر".

كما طالبت النقابة وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لوقف التوسع في إنشاء كليات صيدلة أهلية وخاصة جديدة، وإعادة النظر في أعداد المقبولين بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للدولة.

