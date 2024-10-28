فستان سعره يتخطى الـ 100 ألف جنيه.. 15 صورة لإطلالة بسنت شوقي في مهرجان الجونة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

في اليوم الخامس من فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، تألقت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة مميزة من دار الأزياء Tolar Maro، حيث اختارت فستانًا ذهبيًا براقًا يُظهر اللمعان والبريق المناسب لأجواء السجادة الحمراء.

الفستان يتميز بقصته الواسعة التي تمنحه مظهرًا فخمًا، إلى جانب تصميمه الأنيق بصيحة الكتف الواحد، ما أضفى عليه لمسة من العصرية والأناقة.

‏Tolar Maro هي دار أزياء تشتهر بتقديم قطع تجمع بين الفخامة والأسلوب المعاصر، وغالبًا ما تركز على التفاصيل الراقية واستخدام الأقمشة اللامعة لتقديم قطع تضفي لمسة من الجاذبية، وتعرف الدار بتصاميمها التي تتماشى مع صيحات الموضة العالمية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لنجمات السجادة الحمراء.

اعتمدت بسنت شوقي مجموعة من الإكسسوارات التي تكمل الفستان الذهبي البراق وتزيد من أناقته على السجادة الحمراء، وارتدت كلاتش ذهبي صغير يتماشى مع لون الفستان، مما أعطى لمسة متناغمة وبسيطة لإطلالتها.

واختارت حذاء بكعب عال ذهبي يعزز من طولها ويضفي عليها طابعًا من الرقي والأنوثة.

أما بالنسبة للمكياج، فقد اعتمدت إطلالة كلاسيكية تبرز جمالها الطبيعي، حيث ركزت على مكياج العيون باستخدام درجات محايدة مع لمسة من الألوان الدافئة على الشفاه، مما أكمل إطلالتها بطريقة راقية دون المبالغة، وتركت شعرها منسدلًا بشكل طبيعي وبتموجات خفيفة.

أما بالنسبة لسعر الفستان، فهو يبلغ حوالي 107,200 جنيه مصري، بحسب موقع بيعه.

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