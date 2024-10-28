مهرجان الجونة

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60 صورة.. كارثية وغير موفقة- ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في الجونة

08:58 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    غادة عادل وابنتها
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    اطلالة غادة عادل
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    فستان غادة عادل
  • عرض 61 صورة
    إطلالة بسمة من الجونة
  • عرض 61 صورة
    فستان بسمة
  • عرض 61 صورة
    اطلالة بسمة
  • عرض 61 صورة
    غادة عادل ونجلتها من الجونة
  • عرض 61 صورة
    بسمة من مهرجان الجونة
  • عرض 61 صورة
    إطلالة بسمة من الجونة
  • عرض 61 صورة
    بسمة من افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 61 صورة
    مريم حسين
  • عرض 61 صورة
    اطلالة مريم حسين
  • عرض 61 صورة
    فستان مريم حسين
  • عرض 61 صورة
    مريم حسين من الجونة
  • عرض 61 صورة
    مريم حسين في مهرجان الجونة
  • عرض 61 صورة
    اطلالة بسمة
  • عرض 61 صورة
    اطلالة الفنانة غادل عادل
  • عرض 61 صورة
    مايان السيد
  • عرض 61 صورة
    اطلالة مايان السيد
  • عرض 61 صورة
    فستان مايان السيد
  • عرض 61 صورة
    مريم حسين
  • عرض 61 صورة
    مايان السيد في الجونة
  • عرض 61 صورة
    مايان السيد بالاسود
  • عرض 61 صورة
    إطلالة مايان السيد
  • عرض 61 صورة
    مايان السيد بالأسود
  • عرض 61 صورة
    فستان مميز لمايان السيد
  • عرض 61 صورة
    مايان السيد مهرجان الجونة
  • عرض 61 صورة
    إطلالات مايان السيد في الجونة
  • عرض 61 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 61 صورة
    فستان مايان
  • عرض 61 صورة
    فستان درة
  • عرض 61 صورة
    اطلالة درة
  • عرض 61 صورة
    درة
  • عرض 61 صورة
    درة من مهرجان الجونة
  • عرض 61 صورة
    درة
  • عرض 61 صورة
    فستان مميز لدرة
  • عرض 61 صورة
    درة بالاحمر
  • عرض 61 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 61 صورة
    اطلالة ريا أبي راشد
  • عرض 61 صورة
    مايان السيد
  • عرض 61 صورة
    فستان ريا أبي راشد
  • عرض 61 صورة
    ريا أبي راشد من الجونة
  • عرض 61 صورة
    فستان ريا أبي راشد في الجونة
  • عرض 61 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 61 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 61 صورة
    اطلالة بشرى
  • عرض 61 صورة
    درة بفستان أحمر
  • عرض 61 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 61 صورة
    بشرى تتألق بفستان أسود
  • عرض 61 صورة
    بشرى وزوجها ومحمود حميدة
  • عرض 61 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 61 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 61 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 61 صورة
    انجي المقدم
  • عرض 61 صورة
    إنجي المقدم في ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 61 صورة
    انجي المقدم في الجونة
  • عرض 61 صورة
    اطلالة انجي المقدم
  • عرض 61 صورة
    فستان انجي المقدم
  • عرض 61 صورة
    انجي المقدم باطلالة جريئة
  • عرض 61 صورة
    إنجي المقدم
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالتهن الجذابة، ولكن بعض الإطلالات كانت غير موفقة، وفق ما كشف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا ومحمد الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إنجي المقدم:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة إنجي المقدم في ثاني أيام مهرجان الجونة قائلة: "سيئة للغاية وقصة "الكب" غير متساوية، ولكن قصة الشعر والمكياج موفقين، وأعطى الإطلالة 3.5 من 10".

بشرى:

قال ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إن إطلالة الفنانة بشرى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "الفستان حلو وراقي جدا وتنسيقها موفق، لكن تصميمه لا يناسب قوامها".

ريا أبي راشد:

انتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وعبر "حنا" عن عدم رضاه عن اختيار ريا أبي راشد لفستانها في هذا الحدث المهم، ووصف الفستان بأنه "ضيق من الأعلى"، كما إن القماش لمنطقة الخصر لم تضف أي لمسة جمالية للإطلالة، وأيضا انتقد تسريحة شعرها ووصفها بأنها "مكررة" وغير مبتكرة.

مايان السيد:

علق مصمم الأزياء محمد الشريف على إطلالتها قائلا: "إطلالة موفقة للغاية، كما أن الفستان مناسب لجسمها ولـ ريد كاربت المهرجان، واختيار المجوهرات والمايكاب موفقين، تستحق الإطلالة 10 من 10".

درة:

وصف الناقد اللبناني "إيلي حنا إطلالتها قائلا: "الفستان حلو، إلا أنه لونه مشابها لـ درجة الـ Red Carpet"، ما جعل الإطلالة تفقد تأثيرها وضاعت وسط السجادة الحمراء، وحصلت إطلالتها على تقييم 5 من 10".

مريم حسن:

وصف ناقد الموضة محمد الشريف إطلالة الممثلة المغربية مريم حسن بأنها موفقة ومتناغمة مع المجوهرات وقصة الشعر.

علق ناقد الموضة الشهير محمد الشريف على إطلالة الفنانة بسمة قائلا: الفستان اختياره غير موفق تماما لافتتاح مهرجان الجونة، ولكن التنسيق العام للإطلالة كان موفق كالمجوهرات وقصة الشعر، لذا لا يمكن ارتدائه في فعاليات مهرجان".

غادة عادل:

علق الناقد الشهير محمد الشريف على إطلالة الفنانة غادة عادل قائلا: "الإطلالة غير موفقة للغاية ولا تناسب أجواء المهرجان، كما أن المكياج وقصة الشعر والمجوهرات غير موفقين".

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