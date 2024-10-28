60 صورة.. كارثية وغير موفقة- ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالتهن الجذابة، ولكن بعض الإطلالات كانت غير موفقة، وفق ما كشف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا ومحمد الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إنجي المقدم:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة إنجي المقدم في ثاني أيام مهرجان الجونة قائلة: "سيئة للغاية وقصة "الكب" غير متساوية، ولكن قصة الشعر والمكياج موفقين، وأعطى الإطلالة 3.5 من 10".

بشرى:

قال ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إن إطلالة الفنانة بشرى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "الفستان حلو وراقي جدا وتنسيقها موفق، لكن تصميمه لا يناسب قوامها".

ريا أبي راشد:

انتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وعبر "حنا" عن عدم رضاه عن اختيار ريا أبي راشد لفستانها في هذا الحدث المهم، ووصف الفستان بأنه "ضيق من الأعلى"، كما إن القماش لمنطقة الخصر لم تضف أي لمسة جمالية للإطلالة، وأيضا انتقد تسريحة شعرها ووصفها بأنها "مكررة" وغير مبتكرة.

مايان السيد:

علق مصمم الأزياء محمد الشريف على إطلالتها قائلا: "إطلالة موفقة للغاية، كما أن الفستان مناسب لجسمها ولـ ريد كاربت المهرجان، واختيار المجوهرات والمايكاب موفقين، تستحق الإطلالة 10 من 10".

درة:

وصف الناقد اللبناني "إيلي حنا إطلالتها قائلا: "الفستان حلو، إلا أنه لونه مشابها لـ درجة الـ Red Carpet"، ما جعل الإطلالة تفقد تأثيرها وضاعت وسط السجادة الحمراء، وحصلت إطلالتها على تقييم 5 من 10".

مريم حسن:

وصف ناقد الموضة محمد الشريف إطلالة الممثلة المغربية مريم حسن بأنها موفقة ومتناغمة مع المجوهرات وقصة الشعر.

علق ناقد الموضة الشهير محمد الشريف على إطلالة الفنانة بسمة قائلا: الفستان اختياره غير موفق تماما لافتتاح مهرجان الجونة، ولكن التنسيق العام للإطلالة كان موفق كالمجوهرات وقصة الشعر، لذا لا يمكن ارتدائه في فعاليات مهرجان".

غادة عادل:

علق الناقد الشهير محمد الشريف على إطلالة الفنانة غادة عادل قائلا: "الإطلالة غير موفقة للغاية ولا تناسب أجواء المهرجان، كما أن المكياج وقصة الشعر والمجوهرات غير موفقين".

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