خطفت الأنظار بجمالها - من هي ملكة الريد كاربت في رابع أيام مهرجان الجونة؟.. 10 صور تكشف

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي، وبين هذه الإطلالات، واحدة خطفت قلوب الجماهير لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت" في رابع أيام المهرجان.

وقالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة نيلي كريم تستحق هذا اللقب خلال اليوم الرابع من المهرجان.

وأوضحت زينب لـ"مصراوي" أن الفنانة نيلي كريم ارتدت فستان من خامة البروكار المزخرف الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى بيوت الأزياء العالمية.

وأضافت مصممة الأزياء أن الفستان يتميز بخامة البروكار الحرير المطرزة وبقصة الكورساج المصنوع بحرفية عالية ودقة لا مثيل لها، كما إنه مشدود على الجسم.

وتابعت زينب أن استخدام الحزام لتحديد الخصر جعلها أكثر أنوثة وجاذبية.

وأشارت الشوربجي أن قصة الشعر المنسدل والمكياج والمجوهرات موفقين جدا.

ولفتت زينب أن الفستان من تصميم نور فتح الله وارتدته لاعبة التنس الألمانية جارا غادري سابقا في مهرجان كان السينمائي بفرنسا 2024.

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