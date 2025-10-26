عبير صبري بإلشورت ومي عمر بفستان قصير..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

"إرادة ربنا إن الهوا يطيره"..بوسي شلبي تدافع عن إلهام شاهين بسبب أزمة فستانها

بفستان جرئ مع زوجها.. أسماء أبو اليزيد تستعرض إطلالتها من ختام الجونة السينمائي

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

توانا الجوهري

نشرت الفنانة الشابة توانا الجوهري صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، وكانت الصور من إطلالتها بحفل ختام الجونة السينمائي.

جيهان الشماشرجي

نشرت الفنانة جيهان الشماشرجي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

دينا فؤاد

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها داخل صالة الجيم.

ونشرت دينا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قدها".

عبير صبري

خطفت الفنانة عبير صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بالشورت في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت عبير، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور في باريس.

ونشرت مي، الصورة التي ظهرت فيها بفستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "باريس لمدة ٢٤ ساعة فقط... هناك شيء كبير يتم تحضيره خلف الكواليس".