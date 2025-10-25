إلهام شاهين ترد على واقعة "الفستان" : اللي صور الفيديو بلا ضمير

ليلى علوي بعد ختام مهرجان الجونة: "يا لها من رحلة.. ممتنه لكل لحظة حلوة"

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن أزمة تطاير فستانها منذ أيام على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، وتصدرت بسببه محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

حلت إلهام شاهين ضيفة على كاميرا برنامج "ET بالعربي" وتحدثت عن الموقف المحرج الذي تعرضت له، قائلة: "أكيد طبعا بتضايق ليه التنمر ده؟، مش شيء مقصود، لا أنا لابسة فستان عريان ولا حاجة ده شيء قدري الفستان طار في الهوا وأنا أعمل ايه، وهي لحظة وأنا مسكت الفستان، ليه اللي صور ده وعمل تصوير بالبطئ عشان الناس تتفرج، وعمل منه صور ليه أنت مستفيد ايه عشان خاطر التريند؟، يبقى لا عندك ضمير ولا أخلاق".

مضيفة: "احنا بنعاني من الناس اللي بيقابولنا بكاميرات في الشارع، طب هنا كله صحافة محترمة، ليه الصحافة بتخلق لنا غلطة ولو عندي غلطة داري عليا".

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفنانة منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني، خلال تصريحات صحفية أثناء حضورها فعاليات حفل ختام مهرجان الجون السينمائي وقالت: " ألف مبروك يا منة، منة دي بنوتي وحبيبتي وتستاهل كل حاجة حلوة، مبروك التكريم والجواز ألف مبروك ربنا يسعدكوا يارب".

يذكر أن آخر مشاركات إلهام شاهين الفنية كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

