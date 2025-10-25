"شبه بعض".. بالصور- إيمان العاصي مع ابنتها في حفل ختام الجونة السينمائي

احتفل الفنان أحمد مالك بالرقص مع شقيقه حسن مالك بعد الفوز بجائزة أفضل ممثل، بالرقص على أغاني المطرب أحمد سعد، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

كما احتفل العديد من النجوم بالرقص على أغاني سعد "مكسرات" ووسع وسع"، الذي أشعل حفل ختام مهرجان الجونة.

اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات دورته الثامنة، بإعلان الأفلام الفائزة، وكان الفنان أحمد سعد مفاجأة الحفل، إذ أطل على الحضور مقدما أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده".

وعقب انتهاء الأغنية، أشار إلى تحضيره أغنية جديدة خصيصا للمهرجان يقول في مطلعها "شكلنا حلو قوي النهاردة، والحلاوة زايدة حتة"، معلقا "عملت أغنية لمهرجان الجونة السينمائي، حاسس إنها لذيذة.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن فوز الممثل أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام.