عبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، إن عمر المهرجان ثمان سنوات، والمنافسة شديدة للغاية، لأن جميع الأفلام التي تشارك قوية وحصلت على جوائز.

وأضاف: "سعيد جدًا، شعور جميل أوي، حاسس إن الواحد بيتعب في شغله ويسعى ويحاول، ثم يحصل على تقدير، فده أكيد يخليني سعيد، بالأخص إني حصلت على الجائزة وسط أهلي وناسي، وبعد كل السنوات أكون أنا أول ممثل مصري آخد الجائزة، وأكيد ده شرف كبير ليّ، وحاسس بشرف للبلد، وإني جزء من صناعة السينما المصرية وأنا فخور إني جزء منها".

وأكمل: "أنا دخلت المهنة وأنا طفل عندي 11 سنة، وتربيت في الصناعة دي، وكبرت قدام الجمهور، وبالتالي أنا جزء أصيل من هذه الصناعة، علشان كده شربت منها كتير، وفضلها عليّ كبير جدًا، علمتني حاجات كتيرة، وخلتني بني آدم أفضل، وطول الوقت مجتهد علشان أقدّم شغلي في أحسن شكل".

وعن نصيحته للشباب، تابع: "لازم كلنا نفضل نتعلم طول الوقت، التعليم هو اللي أنقذني، وأنا طول الوقت بتعلم على سبيل المثال، مسلسل (أولاد الشمس) حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ورغم ذلك بعد انتهاء المسلسل دخلت ورشة تمثيل أتعلم مع ممثلين من قطاعات مختلفة".