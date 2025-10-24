بعد تصريح هنادي مهنا عن أسوأ فستان.. 25 صورة للنجمات بفساتين موف في مهرجان

خطف العديد من النجوم والنجمات الأنظار في ، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

ونشرت صفحة مهرجان الجونة السينمائي صورًا لأكثر من فنان وفنانة على السلم المؤدي لمسرح البلازا، أبرزهم النجمة يسرا، التوينز نورهان ورانيا منصور، لقاء الخميسي، باسل الزور، خالد سليم، رانيا يوسف وزوجها، حسن أبو الروس، جيسيكا حسام الدين، وغيرهم.

وكتب صفحة الجونة، تعليقًا على الصور: "‎النجوم وصناع السينما يصلون إلى السجادة الحمراء، لوداع نسخة جديدة تُضاف إلى سجلّ نجاحات المهرجان، حيث يجتمع الفنّ والإبداع للاحتفاء بجمال السينما وسحرها".

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.