يسرا وليلى علوي ونيللي كريم.. 15 صورة جديدة لنجوم الفن في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

10:12 م 24/10/2025
    يسرا
    ميس حمدان
    مي الغيطي
    ليلى علوي
    لقاء الخميسي
    فاطمة منصور
    سارة عبدالرحمن
    رانيا يوسف وزوجها
    رانيا منصور
    خالد سليم
    حسن ابو الروس
    بسنت شوقي
    باسل الزور
    جيسيكا حسام الدين
    نورهان منصور

خطف العديد من النجوم والنجمات الأنظار في ، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

ونشرت صفحة مهرجان الجونة السينمائي صورًا لأكثر من فنان وفنانة على السلم المؤدي لمسرح البلازا، أبرزهم النجمة يسرا، التوينز نورهان ورانيا منصور، لقاء الخميسي، باسل الزور، خالد سليم، رانيا يوسف وزوجها، حسن أبو الروس، جيسيكا حسام الدين، وغيرهم.

وكتب صفحة الجونة، تعليقًا على الصور: "‎النجوم وصناع السينما يصلون إلى السجادة الحمراء، لوداع نسخة جديدة تُضاف إلى سجلّ نجاحات المهرجان، حيث يجتمع الفنّ والإبداع للاحتفاء بجمال السينما وسحرها".

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن نجوم الفن في مهرجان الجونة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

