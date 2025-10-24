إعلان

هنادي مهنا تصدم الجمهور وتكشف عن أسوأ فستان في مهرجان الجونة 2025

كتب : مروان الطيب

10:03 م 24/10/2025
كشفت الفنانة هنادي مهنا عن رأيها في أسوأ إطلالة على ريد كاربت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته هذا العام.

وحلت هنادي ضيفة على قناة النهار الناقل الرسمي لفعاليات حفل الختام المقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة، وسط نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وبسؤالها عن رأيها في أسوأ إطلالة في المهرجان هذا العام، ووصدمت هنادي مهنا جمهورها قائلة: " مش هينفع اقول اسم، بس عموما هو لونه موف".

خطفت الفنانة هنادي مهنا الأضواء بعدد من الإطلالات الجريئة والأنيقة طوال فترة الفعاليات، وحرصت على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

وتشارك الفنانة هنادي مهنا بفيلم "السادة الأفاضل" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان اجونة هذا العام، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية.

ويعرض للفنانة هنادي مهنا بالسينمات حاليا فيلم "أوسكار: عودة الماموث" ويشاركها البطولة الفنان أحمد صلاح حسني.

