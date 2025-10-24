إعلان

فيلم "البذور" يفوز بجائزة نجمة الجونة الخضراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : منى الموجي

09:50 م 24/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فيلم البذور (2)
  • عرض 3 صورة
    فيلم البذور (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الجونة- منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بحفل توزيع جوائز المهرجان، المقام اليوم الجمعة 24 أكتوبر، عن فوز فيلم "البذور" من إخراج بريتاني شاين، بجائزة نجمة الجونة الخضراء.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

مهرجان الجونة السينمائي حفل توزيع جوائز المهرجان جائزة نجمة الجونة الخضراء فيلم البذور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة