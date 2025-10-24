بالصور| نيللي كريم بإطلالة أنيقة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

بدأت السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، استقبال الضيوف من المشاهير والنجوم وصنّاع الأفلام والقائمين على المهرجان.

وأطلت النجمة نيللي كريم على السجادة الحمراء مرتدية فستانا أنيقا أظهر رشاقتها، والتقطت الصور التذكارية أمام عدسات الكاميرات.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.