حدث بالفن|نجاة فنانة من حادث وتفاصيل زفاف أروى جودة وحكايات ثامن أيام الجونة

كتب : مروان الطيب

12:00 ص 24/10/2025
النشرة الفنية

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي"، إيرام هيلفاجي أوغلو تنجو من حادث سير مروع وتكشف التفاصيل، أروى جودة تكشف تفاصيل زفافها المنتظر وتُشيد بأجواء مهرجان الجونة السينمائي، رانيا يوسف تكشف موقف زوجها من التعليقات السلبية على فيسبوك، نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير مروع، وغيرها من الأخبار.

منة شلبي منة شلبي ببرنامج صاحبة السعادة مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن نجوى إبراهيم شيرين رضا تامر حسني رانيا يوسف أروى جودة رضوى الشربيني هدى المفتي إيرام هيلفاجي أوغلو نجل محمد رياض لن أعيش في جلباب أبي

