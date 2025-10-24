إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي"، إيرام هيلفاجي أوغلو تنجو من حادث سير مروع وتكشف التفاصيل، أروى جودة تكشف تفاصيل زفافها المنتظر وتُشيد بأجواء مهرجان الجونة السينمائي، رانيا يوسف تكشف موقف زوجها من التعليقات السلبية على فيسبوك، نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير مروع، وغيرها من الأخبار.