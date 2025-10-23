خطفت الفنانة ندى موسى، الأنظار إليها خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

ونشرت ندى، صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية أنيقة خطفت بها الأنظار والتقطت عددا من الصور التذكارية مع نجوم المهرجان منهم الفنان كريم قاسم.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ندى موسى بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، ندى موسى تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من مسلسل "أيام" ويشاركها البطولة كل من رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

