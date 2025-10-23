شهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس 23 أكتوبر في ثامن أيامه، عدد من الفعاليات والأحداث المهمة بحضور كوكبة من نجوم الفن الذين تألقوا بإطلالتهم المختلفة على السجادة الحمراء بالمهرجان.

ويرصد موقع مصراوي أبرز المواضيع والكواليس المتعلقة بما حدث في مهرجان الجونة ليومه الثامن، وذلك في السطور التالية:

"أوف شولدر"..لقاء الخميسي تتألق على ريد كاربت فيلم "المستعمرة" في الجونة السينمائي

"قُبلة وفستان جريء".. مي الغيطي تتألق في سابع أيام مهرجان الجونة (صور)

أحمد مالك والنجوم.. 25 صورة لحفل توزيع جوائز "سيني جونة"

20 صورة .. درة تستعرض فساتين ارتدتها في 7 أيام بمهرجان الجونة والجمهور يعلق

بالصور- فرقة النور والأمل في افتتاح حفل توزيع جوائز سيني جونة

بـ"فستان قصير وجريء".. 10 صور لـ هنادي مهنا في سابع أيام مهرجان الجونة

من الجونة.. أحدث ظهور لـ شيرين رضا داخل البحر بعدسة نيللي كريم والجمهور يعلق (صور)

أناقة الأبيض.. نجمات يتألقن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

"مخضوض ياحبيبي".. رانيا يوسف تكشف موقف زوجها من التعليقات السلبية على فيسبوك

الجونة السينمائي وبرنامج الأغذية العالمي يعلنان الفائز بمسابقة "عيش" للأفلام القصيرة