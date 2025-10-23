إعلان

أناقة الأبيض.. نجمات يتألقن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

كتب : نوران أسامة

04:40 م 23/10/2025
    لقطة رومانسية تجمع بين أروى جودة وزوجها
    لقطة رومانسية تجمع أروى جودة وزوجها رجل الأعمال جون باتيست
    كيت بلانشيت تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
    كيت بلانشيت تخطف الأنظار من مهرجان الجونة (3)
    كيت بلانشيت تخطف الأنظار من مهرجان الجونة (2)
    جيهان الشماشرجي تتألق بفستان أبيض من مهرجان الجونة
    جيهان الشماشرجي تتألق بفستان أبيض من مهرجان الجونة (2)
    إطلالة الإعلامية رايا ألي راشد في مهرجان الجونة
    إطلالة الإعلامية رايا ألي راشد في مهرجان الجونة (2)
    أمينة خليل من مهرجان الجونة (2)
    أروى جودة من فعاليات مهرجان الجونة (3)
    أروى جودة تتألق بالأبيض في مهرجان الجونة
    ليلى فريد من فعاليات مهرجان الجونة (2)
    ليلى فريد من فعاليات مهرجان الجونة

سيطر اللون الأبيض على إطلالات عدد من النجمات خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث اختارت كثير من الفنانات الظهور بهذا اللون.

وتألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أبيض طويل بتصميم أنيق أبرز أنوثتها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها.

أما النجمة العالمية كيت بلانشيت فخطفت الأنظار بفستان أبيض طويل، خطفت من خلاله الأنظار.

وظهرت الفنانة هنادي مهنى بفستان أبيض قصير، كما أطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة ساحرة باللون الأبيض، اتسمت بالبساطة وأبرز جمالها.

وظهرت الإعلامية ريا أبي راشد ، بفستان أبيض طويل بتصميم راقي وهادئ.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد كبير من النجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

أناقة الأبيض السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي

