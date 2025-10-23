تنوعت بين الجرأة والأناقة.. 15 صورة لـ إطلالات نجمات الفن في اليوم السابع

سيطر اللون الأبيض على إطلالات عدد من النجمات خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث اختارت كثير من الفنانات الظهور بهذا اللون.

وتألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أبيض طويل بتصميم أنيق أبرز أنوثتها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها.

أما النجمة العالمية كيت بلانشيت فخطفت الأنظار بفستان أبيض طويل، خطفت من خلاله الأنظار.

وظهرت الفنانة هنادي مهنى بفستان أبيض قصير، كما أطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة ساحرة باللون الأبيض، اتسمت بالبساطة وأبرز جمالها.

وظهرت الإعلامية ريا أبي راشد ، بفستان أبيض طويل بتصميم راقي وهادئ.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد كبير من النجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

