إعداد - هاني صابر:

نشر موقع مصراوي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ إلهام شاهين توضح حقيقة الفيديو المتداول مع هالة صدقي، وأحدث ظهور لـ مايا دياب بالجونة، ولأول مرة دمية غريبة تثير الجدل في مهرجان الجونة، ونجمات الفن يتألقن بفساتين قصيرة في مهرجان الجونة السينمائي، وأبناء النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: