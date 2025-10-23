إعلان

حدث بالفن| حقيقة فيديو إلهام شاهين ونجمات بفساتين قصيرة ودمية تثير الجدل في الجونة

كتب : هاني صابر

12:00 ص 23/10/2025
إعداد - هاني صابر:

نشر موقع مصراوي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ إلهام شاهين توضح حقيقة الفيديو المتداول مع هالة صدقي، وأحدث ظهور لـ مايا دياب بالجونة، ولأول مرة دمية غريبة تثير الجدل في مهرجان الجونة، ونجمات الفن يتألقن بفساتين قصيرة في مهرجان الجونة السينمائي، وأبناء النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

مهرجان الجونة السينمائي السادة الأفاضل نجمات الفن إلهام شاهين هالة صدقي مايا دياب محمود حميدة

