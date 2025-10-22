"حلم أصبح حقيقة".. أسما شريف منير تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة

كتب - نوران أسامة:

تألقت عدد من النجمات بإطلالات لفتت الأنظار إليها في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وسيطر اللون الأسود الذي يعد ملك الألوان على إطلالة أكثر من فنانة ارتدت فساتين بهذا اللون بينهم "هنا شيحة والمؤلفة انجي علاء وروجينا وبسمة داود ويسرا وجيهان الشماشرجي وجميلة عوض" .

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.