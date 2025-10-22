إعلان

20 صورة.. نجمات تألقن باللون الأسود في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : مصراوي

11:58 م 22/10/2025 تعديل في 23/10/2025
    يسرا في مهرجان الجونة (6)
    يسرا في مهرجان الجونة (7)
    يسرا في مهرجان الجونة (4)
    الفنانة جميلة عوض
    جميلة عوض على ريد كاربت الجونة السينمائي (1)_1
    جميلة عوض على ريد كاربت الجونة السينمائي (4)_4
    الفنانة جميلة عوض
    بسمة داود وزوجها هاني سرحان على الريد كاربت (2)_2
    بسمة داود وزوجها هاني سرحان على الريد كاربت (6)_6
    بسمة داود وزوجها هاني سرحان على الريد كاربت (4)_4
    بسمة داود وزوجها هاني سرحان على الريد كاربت (1)_1
    هنا شيحة على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
    هنا شيحة في مهرجان الجونة (5)
    هنا شيحة في مهرجان الجونة (2)
    هنا شيحة في مهرجان الجونة (3)
    إنجي علاء على ريد كاربت الجونة السينمائي (1)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (6)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (7)
    جيهان الشماشرجي على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
    هنا شيحة
    روجينا
    السيناريست إنجي علاء من مهرجان الجونة السينمائي
    هنا شيحة

كتب - نوران أسامة:

تألقت عدد من النجمات بإطلالات لفتت الأنظار إليها في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وسيطر اللون الأسود الذي يعد ملك الألوان على إطلالة أكثر من فنانة ارتدت فساتين بهذا اللون بينهم "هنا شيحة والمؤلفة انجي علاء وروجينا وبسمة داود ويسرا وجيهان الشماشرجي وجميلة عوض" .

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

يسرا بسمة داود جميلة عوض جيهان الشماشرجي مهرجان الجونة اللون الاسود مهرجان الجونة

