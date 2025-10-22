هكذا احتفل هاني رمزي بتكريم يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

عبّر الفنان هاني رمزي عن سعادته بتكريم النجمة الكبيرة يسرا، تقديرًا لمشوارها الفني الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا.

ونشر "رمزي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مجموعة صور جمعته بيسرا وزوجته، والإعلامية بوسي شلبي، وعلّق: "فرحان من قلبي بتكريم الأيقونة يسرا والاحتفال بمرور 50 سنة فن في حياتها".

وشهد حفل التكريم، الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، عمرو منسي، والمخرج هاني خليفة، الذين حرصوا جميعًا على تهنئة يسرا بمسيرتها الحافلة بالنجاحات.

وتُقام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض نخبة من الأفلام العالمية والعربية، وخلق منصة للحوار والتعاون بين صناع السينما حول العالم، إلى جانب دعم المواهب الجديدة في المنطقة.

