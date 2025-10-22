شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور من حضورها العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وعلّقت "يسرا" على الصور قائلة: "من عرض فيلم السادة الأفاضل، فخورة جدًا بكريم وبكل الممثلين وفريق عمل الفيلم، الفيلم كان مليان ضحك وطاقة حلوة بجد، وكل لحظة فيه كانت معمولة بحب مبسوطة إني حضرت حاجة بالجمال ده".

وخطفت يسرا اللوزي الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أخضر لامعًا بدون أكمام مصنوعًا من قماش الترتر، أضفى عليها لمسة من الجاذبية والرقي على السجادة الحمراء.

وشهدت السجادة الحمراء للمهرجان حضور عدد من أبطال الفيلم، من بينهم: أشرف عبدالباقي، هنادي مهنا، انتصار، طه دسوقي وزوجته، إلى جانب عدد من نجوم وصُنّاع العمل.

وتدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب "جلال"، حيث تنهار حياة عائلة "أبو الفضل" الهادئة، فيجد الابن الأكبر "طارق" نفسه مسؤولًا عن كل شيء، بينما يعود "حجازي" من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته.

وتتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض "سمير إيطاليا"، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال، وبين ديون الأب والتحف الأثرية المشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح إلى سلسلة من الكوارث التي تزيد الوضع سوءًا.

يشارك في بطولة الفيلم كوكبة من نجوم السينما، منهم: محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، وانتصار، والفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.

