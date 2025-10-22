هالة صدقي تحتفل بتكريم يسرا في الجونة: "ذكريات نجاح وحب وتعاون"

احتفلت الفنانة هالة صدقي بتكريم صديقتها النجمة يسرا، على مشوارها الفني الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة تجمعها بيسرا وإلهام شاهين، وعلّقت قائلة: "ذكرى أحلى أيام ورحلة نجاح طويلة شفنا فيها تعب وفشل ونجاح وحب وتعاون وطبطبة على قلوب بعض".

وأضافت: "مبروك يا سيفا على كل هذا الحب، هو ده النجاح الحقيقي.. حب الناس ودعائهم ليك، الحمد لله على أصحابي المحترمين جدًا".

وشهدت ندوة تكريم الفنانة يسرا، والتي جاءت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: ليلى علوي، إلهام شاهين، هالة صدقي، هاني رمزي، عمرو منسي، والمخرج هاني خليفة، وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتها بمسيرتها الفنية الحافلة.

اقرأ أيضًا:

"بفستان جريء".. آيه سليم تنشر صورًا مع 3 قطط فرعونية والجمهور يعلق

بدون مكياج.. إميلي شاه تصدم جمهورها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا