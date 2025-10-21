كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

شهد اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي توافد كبير لنجمات الفن وأبطال فيلم "السادة الأفاضل"، على السجادة الحمراء، لالتقاط الصور التذكارية.

وخطفت أكثر من فنانة أنظار الجمهور والحاضرين على الريد كاربت، بعد ظهورهن بإطلالات جريئة، وارتداء أجمل الفساتين، لإبراز جمالهن واناقتهن.

وتوافد على السجادة الحمراء، أجرأ فنانات اليوم السادس من مهرجان الجونة، وهن جيهان الشماشرجي، رانيا يوسف، رنا رئيس، جميلة عوض، نجلاء بدر، آية سماحة، لقاء الخميسي، بسنت شوقي، جيسيكا حسام الدين، ياسمين العبد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، وغيرهن.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.