رانيا يوسف وهنادي مهنا.. أجرأ 10 إطلالات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

11:45 م 21/10/2025 تعديل في 22/10/2025
    بسنت شوقي في مهرجان الجونة (3)
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة (6)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (4)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (7)
    رانيا منصور في مهرجان الجونة (5)
    رانيا منصور في مهرجان الجونة (6)
    رانيا يوسف بالتايجر (2)
    رنا رئيس في مهرجان الجونة (6)
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة (1)
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة (3)
    مايان السيد جريئة في مهرجان الجونة (4)
    مايان السيد جريئة في مهرجان الجونة (5)
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (1)
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (3)
    نور إيهاب بفستان قصير فوق الركبة (1)
    نور إيهاب بفستان قصير فوق الركبة (3)
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (3)
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (4)
    هنادي مهنا على الريد كاربت بالجونة (2)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة (3)
    ياسمين العبد في مهرجان الجونة (1)
    ياسمين العبد في مهرجان الجونة (3)
    بسنت شوقي في مهرجان الجونة (1)
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة (5)

تصوير / علاء أحمد:

شهد اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي توافد كبير لنجمات الفن وأبطال فيلم "السادة الأفاضل"، على السجادة الحمراء، لالتقاط الصور التذكارية.

وخطفت أكثر من فنانة أنظار الجمهور والحاضرين على الريد كاربت، بعد ظهورهن بإطلالات جريئة، وارتداء أجمل الفساتين، لإبراز جمالهن واناقتهن.

وتوافد على السجادة الحمراء، أجرأ فنانات اليوم السادس من مهرجان الجونة، وهن جيهان الشماشرجي، رانيا يوسف، رنا رئيس، جميلة عوض، نجلاء بدر، آية سماحة، لقاء الخميسي، بسنت شوقي، جيسيكا حسام الدين، ياسمين العبد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، وغيرهن.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

