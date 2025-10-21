فستان أسود جريء .. نورهان منصور تخطف الأنظار في الجونة السينمائي

بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

خضعت الفنانة نورهان منصور لجلسة تصوير جديدة على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

نشر نورهان صور الجلسة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود جرئ وجذاب خطفت به الأنظار وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وعلقوا: "أجمل من وصل الجونة، القمر، أحلى واحدة، عسل، واو".

وكانت آخر مشاركات نورهان منصور الفنية بمسلسل "قهوة المحطة" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

