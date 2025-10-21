بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

هنأت السيناريست إنجي علاء أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال حب" بعد عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

نشرت إنجي صور من حضورها على الريد كاربت عبر حسابها على فيسبوك وكتبت: " من العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال..حب، استمتعت جدا بالمزج بين الرومانسية والغناء والاستعراض في الفيلم بالأداء العالي للنجم أحمد السعدني والقمر مايان السيد والاكتشاف عمر رزيق اللي فكرني بروح يوسف شاهين، الف مبروووك للمخرجة والمؤلفة سارة رزيق وللنجوم احمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق ولكل كاست العمل".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها، ويشارك ببطولته كل من أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، بسنت أبو باشا، تأليف وإخراج سارة رزيق.

وكان آخر مشاركة للكاتبة ومصممة الملابس إنجي علاء بمسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.

