بحضور ليلى علوي.. "الجونة السينمائي" يحتضن جلسة "السينما ومذاق الحياة"

أول تعليق من يسرا على بكائها مع حسين فهمي في جلسة مهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، احتضن مسرح سيني جونة جلسة بعنوان "السينما ومذاق الحياة: الطعام، الفن، والمسؤولية الاجتماعية"، جمعت بين عالم الفن وعالم الطهو والعمل الإنساني في مساحة واحدة من الحوار. أقيمت الجلسة لتفتح نقاشًا حول كيف يمكن للفن أن يعكس علاقة الإنسان بالطعام، ليس فقط كمتعة حسية، بل كقيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية.

أدارت الجلسة هدى الشريف، وشارك فيها كل من الفنانة ليلى علوي، أمينة القريعي، مدير إدارة الإعلام ببرنامج الأغذية العالمي، محمد عاشور الرئيس التجاري ومدير تطوير الأعمال بمدينة الجونة، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

قدمت الجلسة رؤية شاملة عن الدور الذي يلعبه الطعام في تشكيل الهوية المجتمعية، وفي الوقت نفسه، سلطت الضوء على مسؤولية الفنانين والمؤسسات في دعم قضايا الأمن الغذائي والوعي المجتمعي من خلال الفن والسينما.

شهدت الجلسة حضور عدد من النجوم الشباب، منهم مايان السيد وطارق الإبياري، كما حضر: محمد عامر (الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة)، ليحتفلوا جميعًا بالعلاقة بين الفن، الذوق، والإنسانية.

استهل عاشور الجلسة بالتأكيد على أن العادات والتقاليد في مجتمعاتنا دائماً ما تدور حول مائدة الطعام، فهي التي تُبنى عندها العلاقات وتتكوّن الروابط، مضيفاً أن الجونة تحتفل هذا العام بمرور 35 عاماً على تأسيسها، كمدينة متكاملة تجمع بين السياحة والثقافة والرياضة وفنون الطهي.

أما ليلى علوي فاستعادت ذكرياتها مع الطعام في السينما، معتبرة أن مائدة الأكل هي المساحة التي تجمع الكبير والصغير، العائلة والأصدقاء، مشيرة إلى أن السينما يمكن أن تكون وسيلة مؤثرة لتسليط الضوء على قضايا الأمن الغذائي والوعي المجتمعي وأشارت إلى عدد من الأفلام التي شكّلت وعيها بعلاقة الإنسان بالطعام مثل فيلم "خرج ولم يعد" الذي تناول بساطة الريف والأكلات الطبيعية، وفيلم "الجوع" الذي عرّفها بمعنى الفقر والجوع، إلى جانب فيلم "حب البنات" الذي جمعها بأخواتها وذكّرها بروابط العائلة والحب.

من جانبها، أوضحت أمينة القريعي أن عمل برنامج الأغذية العالمي في مصر لا يقتصر على تقديم الوجبات للمحتاجين، بل يمتد لتمكين الأفراد للوصول إلى غذاء صحي ومستدام، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى يوم لا يحتاج فيه أحد إلى المساعدة الغذائية.

أكد عامر خلال فقرة الأسئلة والأجوبة أن تغيير الثقافة المجتمعية ليس أمرًا سهلاً ويحتاج إلى وقت، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على قيم الكرم والضيافة التي نعتز بها، مع ضرورة التركيز في الوقت نفسه على تقليل إهدار الطعام وإطلاق حملات توعية فعّالة لدعم ذلك.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.